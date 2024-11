Tragedia en China: Hombre molesto por su divorcio atropella a una multitud de personas, hay 35 muertos y más de 40 heridos

Un conductor asesinó 35 personas y dejó a otras 43 heridas luego de embestirlas deliberadamente con su vehículo en un centro deportivo de Zhuhai, China.

La masacre ocurrió este lunes en horas de la noche, y la policía pudo encontrar con vida al responsable identificado como un hombre de 62 años de apellido Fan.

According to Chinese official media, a 62yo man drove his car into a crowd in a stadium on Monday night (November 11) in Zhuhai, Guangdong Province, resulting in 35 deaths and 43 injuries. A massacre! pic.twitter.com/O0xB9n5Cxv

