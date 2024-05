﻿ Tragedia en España: Se derrumbó restaurante lleno de clientes, van 4 muertos y decenas de heridos

Un restaurante en Mallorca, España, se derrumbó en la tarde (hora local) de este jueves, 23 de mayo, en la isla de Mallorca, España. Esta tragedia dejó un saldo de cuatro muertos y, al menos, 16 heridos.

