Tragedia en Texas, carro sin control arrolló a grupo de migrantes venezolanos, reportan siete muertos +IMÁGENES SENSIBLES

La tragedia golpeó a un grupo de migrantes en Estados Unidos, la mayoría de ellos venezolanos, luego de que fueran arrollados por una camioneta en Browsville, Texas, mientras estaban sentados en la acera de una parada de autobús, frente a un refugio para personas sin hogar. El lamentable suceso, ocurrido la mañana de este domingo, dejó al menos siete muertos y seis personas heridas.

Según informó la policía de Brownsville, localidad fronteriza con México, el agresor se encuentra detenido por el hecho, aunque por el momento se desconocen las causas que lo llevaron a realizarlo, según reseñó ABC News.

El teniente Martín Sandoval, del mencionado cuerpo policial, aseguró a una televisora local que se está investigando el arrollamiento, en el que no descartan que pudo ser intencionado.

🚨 BREAKING (GRAPHIC): Surveillance footage of a male intentionally running down people in an SUV at a bus stop (7 dead, 6 injured) in the border town of Brownsville, TX has been released. pic.twitter.com/FqLboc1yPt

