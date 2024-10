Trágico video: 78 muertos y 87 desaparecidos tras naufragio en el Congo, así fueron sus últimos momentos

78 personas murieron y otras 87 siguen desaparecidas luego del hundimiento de un barco ocurrido este jueves al este de la República Democrática del Congo (RDC).

«Actualmente tenemos un balance todavía provisional de 78 muertos, 87 desaparecidos y 9 supervivientes. Sin embargo, nuestros equipos continúan la búsqueda», declaró a EFE el gobernador de la provincia de Kivu del Sur, Jean-Jacques Purusi.

Asimismo, acotó que esta tragedia se habría producido por el hundimiento de la estructura del barco «que estaba sobrecargado».

No obstante, estas cifras contrastaron con las ofrecidas por el vicegobernador de Kivu del Norte, Jean-Romuald Ekuka Lipopo, quien situó en al menos 58 los pasajeros que se salvaron.

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) October 3, 2024