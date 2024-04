Trump pide que Biden sea sometido a análisis de drogas antes de un eventual debate, esta sería la razón

El expresidente de EEUU, Donald Trump, pidió que su rival para las elecciones de noviembre, el actual mandatario Joe Biden, se someta a un análisis de drogas antes de medirse en un posible debate, luego de sugerir que el demócrata consume cocaína.

Durante un programa radial del periodista Hugh Hewitt llevado a cabo el pasado jueves, el republicano hizo tal insinuación. Asimismo, dijo no creer que Biden acepte un debate, aunque espera «que lo haga».

En seguida, Trump explicó la razón de su petición y recordó un discurso de su contrincante en el Estado de la Unión. «Creo que lo que sucedió, ¿sabes, esa cosa blanca que encontraron por casualidad que resultó ser cocaína en la Casa Blanca? No sé, creo que algo está pasando ahí, porque vi su discurso sobre el Estado de la Unión. Estaba muy emocionado al principio».

Luego, según el magnate, Biden al final «se estaba desvaneciendo rápidamente». «Algo está pasando ahí. Quiero debatir. Y creo que los debates con él, al menos, deberían ser probados por drogas», insistió.

Al ser consultado si creía que Biden consumía cocaína, no contestó ni afirmativa ni negativamente. Aún así, precisó que era obvio que estaba «siendo ayudado de alguna manera». Para argumentar ello, añadió que la mayor parte del tiempo «parece que se está quedando dormido. Y de repente se acercó e hizo un mal trabajo, pero estaba todo excitado».

INSISTE EN QUE BIDEN NO DEBATIRÁ

Lo que dijo el jueves de que Biden no tiene planes de debatir con él no es algo que no haya dicho. A inicios de semana, durante un mitin en Wisconsin, Trump colocó un letrero vacío en el escenario. Con ello, sugería que el gobernante no iba a medirse con él en un choque de discursos, reseñó Media Ite.

«Esto es para Joe Biden. Estoy tratando de que debata. Tratando de hacer que Crooked Joe debata. En cualquier momento y en cualquier lugar», aseveró.

El exvicepresidente bajo la administración de Barack Obama, por su lado, ha dicho previamente que «dependerá» del comportamiento de Trump el que puedan debatir.