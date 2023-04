Trump se declaró inocente de 34 delitos graves por escándalo con exactriz porno

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este martes inocente de los 34 cargos que presentó en su contra la Fiscalía del Sur de Manhattan, en el marco del caso de la exactriz porno Stormy Daniels.

Trump se presentó este martes ante el tribunal para comparecer ante la justicia. El juez Juan Merchán encargado del caso, leyó los más de 30 cargos que hay en contra del magnate, quien insistió oficialmente de su inocencia, de acuerdo a la agencia AP.

El empresario fue acusado por varios delitos, entre los que destaca falsificación de documentos financieros. Este cargo se debe a que, supuestamente, hizo pagos en 2016 para silenciar a Daniels tras una relación sexual que tuvieron 10 años antes.

Hasta la tarde de este martes, las autoridades no han precisado todos los cargos que presentaron contra Trump. Sin embargo, trascendió que al menos unoes de carácter penal, por lo que puede acarrear pena de prisión.

Poco antes de comparecer ante la justicia, Trump hizo una publicación en su red social Truth Social. Para el exmandatario, es “surrealista” el proceso penal en su contra y sostuvo que lo iban a detener.

«Me dirijo al tribunal. Parece tan surrealista. Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté pasando en (Estados Unidos de) América», dijo Trump.

De acuerdo a El Mundo, Trump fue técnicamente detenido este martes. En ese sentido, le tomaron los indicadores biométricos, huellas dactilares, la estatura y la característica fotografía de los presos en Estados Unidos.

BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM

— CNN (@CNN) April 4, 2023