¿Trump vuelve a Twitter? La nueva decisión de Elon Musk tras comprar la red social

El magnate sudafricano, Elon Musk, aseguró este 10 de mayo, que una vez que finalice la compra de Twitter planea devolverle a Donald Trump su cuenta personal.

Para el empresario, el veto permanente de la red social, "debería ser extremadamente raro y reservado para cuentas que son bots, estafas o spam".

Mientras se encontraba en una conferencia automotriz, describió la censura contra el exmandatario estadounidense como "una decisión moralmente equivocada" y "extremadamente ridícula".

"Sí considero que no fue correcto vetar a Donald Trump, creo que eso fue un error", señaló.

Luego añadió: "Yo revertiría la prohibición permanente. Diría que aún no soy dueño de Twitter, así que esto no es algo que sucederá definitivamente, por qué, ¿qué sucedería si no lo soy? Pero, en mi opinión, y quiero dejar esto en claro, Jack Dorsey apoya esta opinión, es que no deberíamos prohibir permanentemente", aclaró.

Trump fue expulsado de la red social el 8 de enero del 2021, debido a que los representantes consideraron que su cuenta incitaba a la violencia.

No obstante, a pesar de la nueva posibilidad, él mismo descartó que no tiene intenciones de retomar su perfil en la página del pajarito.

"No vuelvo a Twitter, me quedo en Truth", comentó a la cadena Fox News, cuando fue cuestionado sobre la creación de su plataforma Truth Social (Verdad Social), estrenada en febrero de este año.

La aplicación, presentada como una alternativa a Facebook, Instagram y Twitter, no ha podido desarrollarse completamente por problemas técnicos, recogió Infobae.

Previo a su declaración, Musk utilizó su perfil para tuitear sobre el veto de Trump y destacó que "Truth Social (pésimo nombre) existe porque Twitter censuró la libertad de expresión".

El fundador de Tesla y uno de los hombres más ricos del mundo, adquirió las acciones prioritarias de la plataforma a finales de abril y desde entonces, resaltó que devolverá la libertad de expresión a lo que él considera "la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad".