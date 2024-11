Turista británico cayó del balcón de un hotel en Tailandia, estaba desnudo y cubierto de excremento

Un turista británico de 51 años fue rescatado tras caer desde el balcón del hotel Freelancer en la ciudad Pattaya de Tailandia.

El hombre identificado como Paul se encontraba desnudo y completamente cubierto de excremento cuando equipos asistenciales acudieron a su ayuda.

El Centro de Rescate Sawang Boriboon Thammasathan informó que recibió el llamado de emergencia a las 2:06 a.m., alertando sobre un extranjero herido en el hotel. Aparentemente cayó, pero antes de impactar contra el suelo sus piernas se engancharon con otro balcón.

(2/2) Police and rescue workers found his room covered in excrement, making inspection difficult. The tourist was transported to the hospital with minor injuries. #pattaya #intoxication #thailand pic.twitter.com/NylrmcYsPt

