UE responde al chavismo: Alivio de sanciones a funcionarios del CNE se trató de un «gesto» para el 28Jul

La Unión Europea (UE) destacó este martes que las sanciones impuestas a funcionarios del chavismo son de carácter individual.

“El régimen de sanciones de la UE es autónomo. Los Estados miembros decidieron durante la revisión regular de las sanciones prolongarlas, pero hicieron dos cosas importantes teniendo en cuenta los acontecimientos en Venezuela”, indicó Peter Stano, portavoz comunitario de Exteriores durante una rueda de prensa.

A diferencia de las sanciones de EEUU, las de la UE van dirigidas casi exclusivamente a restringir las acciones de funcionarios del chavismo en Europa. A pesar de esto, varios dirigentes del chavismo rechazaron que solo quitaran las sanciones a funcionarios relacionados con el CNE.

En este sentido, Stano destacó que solo se trató de un «gesto» de cara a las elecciones presidenciales. Asimismo, señaló que esperan que los sufragios sean «justos y llevados a cabo de acuerdo a los estándares internacionales».

ALIVIO DE SANCIONES AL CNE Y MALESTAR DEL CHAVISMO

Este lunes el Consejo de la UE decidió la suspensión temporal de las restricciones de viaje impuestas al presidente del CNE, Elvis Amoroso. La medida también incluye a tres antiguos miembros del poder electoral. La entidad señaló que el objetivo es favorecer a la organización de elecciones presidenciales «inclusivas y competitivas».

Además, prorrogaron el resto de sanciones a funcionarios del chavismo hasta el 10 de enero de 2025, un período más corto que el acostumbrado. En esa fecha sería la toma de posesión del ganador de las próximas elecciones presidenciales.

El alivio de sanciones al CNE no cayó muy bien dentro del chavismo y uno de los primeros en pronunciarse fue el canciller Yván Gil. «El Estado venezolano es un solo Estado, no se puede fragmentar. No se puede decir sanciono a estos funcionarios y a estos no».

Mientras tanto, el propio Amoroso pidió el levantamiento de todas las sanciones, no solo las de la UE. El presidente del CNE afirmó que estas afectan negativamente al desarrollo y recuperación del país.