Un incendio provocado que se salió de control: Lo que se sabe de la tragedia en centro de migrantes en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó este martes a los migrantes por el incendio que se generó en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera con Estados Unidos, y en el que murieron 40 personas.

«Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y movilizados. Y como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia«, declaró en su conferencia matutina.

El mandatario expuso que el incidente ocurrió a las 9:30 p.m. del lunes, 27 de marzo, en Ciudad Juárez, en la frontera con la ciudad de El Paso, Texas.

«Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Es muy triste que esto pueda suceder», remarcó López Obrador.

LO QUE DIJO EL ALCALDE DE CIUDAD JUÁREZ

Por su parte, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, lamentó lo ocurrido y aseguró que esta situación los tiene muy consternados.

«Esto es una tragedia que nos tiene muy consternados. Lamentamos muchísimo lo que sucedió y esperaremos las investigaciones que haga la fiscalía. Aquí el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja y todo el mundo estuvo colaborando para atender esta terrible situación», indicó.

Asimismo, sostuvo que todos los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para que sean atendidos.

«En general sí entraron a los hospitales públicos, pero al final tuvimos que ingresar a dos hospitales privados y nosotros garantizamos que se les haría el pago correspondiente», comentó.

Cruz Pérez Cuellar reiteró que el incendio es provocado por un motín.

«Esto fue motivado porque, al parecer, algunos migrantes serían movilizados, aunque no tengo la información exacta. Lamentablemente esta es una situación que ocurre por esta inconformidad. No se midieron las consecuencias del tema de que este motín se hiciera con fuego. Es algo que no nos esperábamos«, señaló durante una entrevista ofrecida al noticiero NMas del grupo Televisa.

De igual forma, expresó que en los últimos meses muchos migrantes han llegado a su territorio con la esperanza de poder pasar la frontera con Estados Unidos. En ese sentido, mencionó que de manera permanente se ha estado vigilando la ciudad.