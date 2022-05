Una heroína en Texas: Amerie Jo Garza, la niña que murió mientras llamaba al 911 durante el tiroteo

A pocas horas del tiroteo en una escuela de Texas que dejó 21 muertos y varios heridos; se hizo pública la historia de una niña de 10 años, quien fue la primera en contactar a las autoridades.

Según medios locales, Amerie Jo Garza tenía su teléfono en la mano en el momento en que Salvador Ramos entró al aula de cuarto grado de la Robb Elementary y les dijo a los alumnos "ustedes van a morir".

Siempre decidida, se vistió de heroína, marcó al 911 en su celular y llamó a emergencias. No obstante, el agresor descubrió sus intenciones y le disparó, matándola al instante, destacó Clarín.

AMERIE JO GARZA, LA HEROÍNA QUE MURIÓ MIENTRAS LLAMABA A EMERGENCIAS DURANTE EL TIROTEO EN TEXAS

Garza se convirtió en uno de los 19 niños fallecidos en la masacre de Ramos, un adolescente de 18 años que también mató a dos maestros de la escuela. Mientras continúan las averiguaciones y se conoce el motivo que impulsó al tirador a cometer el crimen; trascendió que la víctima falleció a pocas horas de haber sido nombrada integrante del cuadro de honor. Ese día, aproximadamente a las 10 de la mañana, Amerie se hizo la última foto de su vida con un certificado escolar. "Era una niña súper extrovertida y le gustaba destacar en la escuela", expresó Berlinda Irene Arreola, abuela de la menor.

El portal The Daily Beast reveló que recibió un mensaje de texto de Arreola con los detalles de la historia de la niña: "Mi nieta fue asesinada a tiros por tratar de llamar al 911, murió como una heroína tratando de obtener ayuda para ella y sus compañeros de clase".

Antes de confirmarse su muerte, el padre de Amerie Jo, Ángel Garza, se mostró preocupado por no tener noticias sobre su paradero.

"No pido mucho o casi no posteo por aquí, pero por favor, ya han pasado siete horas y todavía no tengo noticias de mi amor. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija", declaró, junto a una postal en la que abrazaba a la pequeña, sentada en su regazo con un vestido rosa.