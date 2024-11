«Váyase a su país»: Chilena agredió a conductor de app por ser venezolano y todo quedó grabado

Un conductor venezolano fue víctima de un nuevo ataque de xenofobia en Chile por parte de una pasajera que lo agredió por su país de procedencia.

El conflicto comenzó cuando el conductor le pidió que por favor se sentara en el asiento de copiloto del vehículo. Esto pareció molestar a la mujer que lo empezó a insultar.

Ante esta actitud de la pasajera, el conductor venezolano le preguntó que por qué lo tenía que tratar así y acto seguido le dijo que entonces no se montara.

Sin embargo, la pasajera insistió: «Ya lléveme a mi destino». A lo que el conductor venezolano le dijo: «Sí, pero no me trate así. Yo no le estoy diciendo por nada malo, si no se baja mi amor. Bájese mejor».

No obstante, ella solo expresaba que la llevaran o llamaría a los carabineros por «acoso sexual». Aunque el venezolano respondió: «Qué le estoy haciendo yo a usted, yo no le estoy haciendo nada» e inició el viaje.

Durante todo el trayecto lo siguió insultando diciendo cosas como que «tenía que pagar» por «todo lo malo» que han hecho los venezolanos en Chile o cosas como «váyase a su país».

Cuando el conductor le dijo que él no le estaba diciendo nada malo, la mujer comenzó a golpearlo en la cara. «No me golpee», decía el venezolano que en ocasiones se le quebraba la voz, a lo que ella le contestaba que «te golpeo las veces que quiera y llévame».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Venezolanos en Chile 2.0 (@venezolanoschile2.0)

Los insultos continuaron diciéndole cosas como «acosador» o que formaba parte del Tren de Aragua. Al menos tres veces la mujer golpeó en la cara al taxista venezolano quien le pedía que se detuviera.

Finalmente, el venezolano la dejó en su destino y no le cobró el viaje.