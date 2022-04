Vendieron comida con carne de perro por 10 años, vecinos los descubrieron

Las autoridades detuvieron esta semana a dos personas que vendieron durante una década tacos con carne de perros, cerca de una estación del metro en el municipio de Tultitlán, en el estado de México.

El procedimiento ocurrió en el sector Mariano Escobedo, en Tultitlán, donde vecinos denunciaron un olor fétido en la zona. Producto de la ola de calor, aseguraron que el hedor era cada vez más insoportable.

Por lo tanto, las autoridades se dirigieron al lugar para hacer averiguaciones. Los vecinos, en tal sentido, explicaron que desde hace diez años iban dos sujetos que entraban y salían del sitio de forma sospechosa con botas y ropa de carnicero.

Asimismo, los vecinos explicaron que les llamaba la atención el descenso de la cantidad de perros en la zona. Sin embargo, y a pesar de los alegatos de los ciudadanos, los agentes los enviaron a hablar en Fiscalía.

ENCONTRARON HUESOS

“No nos hicieron caso, nos mandaron a la Fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada, que fuéramos a Protección Civil, Protección Civil vino y no dijo nada”, expuso un vecino a El Universal de México.

Después de que no hicieran caso a los residentes, decidieron bloquear una calle cerca al lugar. Así pues, exigieron la presencia de las autoridades y llamaron la atención de la Fiscalía Regional, la cual acudió a revisar el inmueble señalado.

Una vez ingresaron, encontraron cerca de 40 perros que estaban en condiciones insalubres, además de huesos y botes de ácido muriático. Por tanto, iniciaron la búsqueda de las dos personas señaladas.

Rápidamente, las autoridades dieron con el paradero de los dos hombres, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía local. Ahora, enfrentarán cargos de salubridad, maltrato animal y allanamiento de morada.