Venezolana fue apuñalada nueve veces por su vecina en Argentina: «Estaba como poseída»

Una mujer venezolana de 64 años, fue víctima de un ataque violento en su propia casa en Buenos Aires, Argentina. La agresora fue una vecina llamada Soledad, quien la apuñaló nueve veces en distintas partes del cuerpo con un cuchillo.

Petra Flores relató que había vuelto de hacer sus compras y dejó la puerta abierta para que su perro pudiera salir, momento en el que Soledad entró y comenzó a atacarla sin motivo aparente.

La víctima intentó defenderse junto a su sobrino, pero Soledad «estaba como poseída» con una mirada extraña y llena de rabia.

«Le pregunté que qué le pasaba, me respondió que me odia y que soy una boluda. Comenzó a darme con el cuchillo por el cuello», relató la víctima al medio Es re viral.

EL ATAQUE A LA VENEZOLANA

Incluso cuando lograron detenerla, Soledad buscó otro cuchillo para seguir atacando a Petra.

Finalmente, los funcionarios policiales llegaron al lugar y trasladaron a Petra al hospital, donde fue tratada por las heridas y hematomas que sufrió.

Al día siguiente, descubrieron que Soledad tiene problemas psiquiátricos y aparentemente está medicada. Aunque Petra y su sobrino pusieron una denuncia en su contra, ella sigue preocupada por su seguridad y teme por otro posible ataque.

Petra es una costurera y docente venezolana que vive con sus sobrinos desde hace tres años. Anteriormente, vivía en otra comunidad con su hijo, pero se mudó después de la pandemia. Ahora, después de este traumático incidente, teme por su seguridad y se pregunta qué más puede hacer para protegerse.

«Ahora yo tengo mucho miedo de lo que me pueda hacer. Ya pusimos la denuncia, de hecho la fiscalía me tomó las declaraciones pero no sé qué hacer», comentó.