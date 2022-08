Venezolano detenido en Curazao pide atención médica, tiene una bala en el cuerpo

Enrique Torres, un venezolano de 40 años, fue detenido en septiembre de 2021 por la Guardia Costera de Países Bajos cerca de Curazao. En el procedimiento, recibió un impacto de bala y ahora está acusado por tráfico de drogas.

Torres aseguró que lo contrataron para trasladar 30 bolsas de comida hacia el estado Falcón. En tal sentido, debía encontrarse con otra embarcación en alta mar y recoger el cargamento.

Sin embargo, ese 21 de septiembre de 2021, fue interceptado por las autoridades a 24 millas náuticas de Curazao. Torres resultó detenido, al igual que otro venezolano y un curazoleño, según Crónicas del Caribe.

“Dos veces escucharon la voz de alto, pero el capitán no estaba dispuesto a dejarse atrapar. Torres advirtió que no había más nada que hacer y le gritó a su compañero que no acelerara”, cuentan sus familiares.

TORRES FUE HERIDO

Tras una persecución, los guardacostas interceptaron el barco venezolano y Torres fue herido de un disparo en el lado derecho del tórax. De inmediato, lo trasladaron a un centro de salud y el venezolano pidió que le sacaran la bala del cuerpo.

No obstante, la petición de Torres no fue atendida y, apenas después de dos días de hospitalización, fue llevado a un centro de reclusión para indocumentados. Ahí pasó casi dos semanas, mientras avanzaba la investigación por narcotráfico.

La justicia local lo acusó de narcotráfico y ya fue condenado a pasar seis años tras las rejas. Ahora, tras el proceso judicial, activistas de derechos humanos de Curazao piden que pase por el quirófano para retirarle la bala.

AFIRMAN QUE ES INOCENTE

La esposa de Torres cuestiona la opacidad del proceso judicial. Por tanto, insiste que su marido “jamás transportó estupefacientes” a Curazao y que se trató de una confusión por la detención de otras embarcaciones venezolanas con envoltorios de droga.

“Yo me comuniqué con él luego de un mes, lo único que sabía era lo que salió en las noticias, en la lancha de mi esposo consiguieron comida, nada de drogas, pero juntaron a todos los venezolanos en el mismo caso”, aseveró la esposa de Torres.

Torres es padre de cuatro hijos y desde los 13 años hace viajes hacia Aruba y Curazao. Su familia regularmente transportaba mercancía legal hacia el Caribe y no habría trasladado drogas.