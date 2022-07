Venezolano falleció en extrañas circunstancias en medio de una fiesta electrónica en Bogotá

Un venezolano identificado como Ricardo José Rojas Guevara murió el domingo durante el evento de música electrónica, Red Room 2, que se realizó en Bogotá, Colombia.

Ivanovna Helena Acosta, amiga de la víctima, aseguró que en medio de la emergencia no había personal de salud ni agua en el recinto.

"En medio del baile él empezó a sentirse mal. Obviamente no nos dijo nada, simplemente lo acerqué hacia mi cuerpo; sentí su temperatura, estaba sudado, ya no tenía habla, hablaba entre sus labios, no entendíamos nada. El personal no les dio ayuda inmediata para brindar una asistencia médica en cuanto él empezó con el comportamiento extraño que notamos", indicó a Noticias Caracol.

Destacó que el personal le indicó que le dieran agua. "Uno de los de seguridad se ofreció en llenar un envase de Gatorade y se tardó 15 minutos en subir. Había personas que dejaron de bailar que se unieron a ayudarnos a darle respiración boca a boca, CPR. Cuando llegue con la chica de logística me confirman los que nos estaban ayudando que ya estaba muerto".

La joven denunció que la logística del evento no era la adecuada ya que había poco control a los ingresos; no había ventilación, no había agua en los baños y no había equipos de atención ante posibles emergencias.

"Pido que hagan responsables a estas personas que tan cruelmente y sin ningún tipo de humanidad dejaron que mi hijo se muriera. Él podría estar vivo ahora mismo", manifestó Zueima Guevara, madre del venezolano, de acuerdo a lo reseñado por Red Digital Noticias.

EL COMUNICADO DE LOS ORGANIZADORES SOBRE LA MUERTE DEL VENEZOLANO

Los organizadores del evento emitieron un comunicado sobre el fallecimiento del venezolano. "Los amigos de Rojas informaron al personal de logística que cayó al piso y necesitan primeros auxilios. Posteriormente se le informa al personal de salud el cual hace reanimación y no responde. Un minuto después se conduce por una de las salidas de emergencias a Ricardo José al salón de estar para que tuviera más ventilación y seguir con el protocolo de reanimación; mientras llegaba la ambulancia".

Resaltaron que la policía llegó al lugar, tomaron los signos vitales del venezolano e informaron sobre su fallecimiento.

Sin embargo, los organizadores detallaron que sí había personal médico y logístico en el lugar. "Es falso que no había agua y se contaba con utensilio y botiquines en diferentes partes del evento", dice el texto publicado por Techno Bogotá en Instagram.