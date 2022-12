Venezolanos se suman a la actividad laboral en la frontera entre México y EEUU

Migrantes venezolanos se integraron a la actividad laboral de Ciudad Juárez, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos (EEUU), mientras esperan una respuesta para ingresar al país norteamericano.

Wilmar Castro, uno de los venezolanos, narró que cuando se enteraron que la frontera para ellos cerró, decidieron que lo mejor era trabajar. Explicó que "anduve caminando por acá (zona centro) y conocí a Saúl, le pedí trabajo y aquí estoy".

Castro relató que lleva casi un mes trabajando vendiendo frutas y consideró que tanto él como su familia, se están adaptando al comercio de Juárez y así pagar la instancia en un hotel.

Asimismo, contó que su esposa trabaja como vendedora ambulante por la zona centro mientras su hijo de 18 años y sobrino, en un restaurante por la avenida Juárez.

El connacional subrayó que entre todos "juntamos el dinero para poder pagar el alquiler, no tuvimos otra alternativa de rentar algo más económico". Añadió que ya que por ser migrantes "no cumplimos con todos los requisitos que piden para poder arrendar una casa más económica". No obstante, aseveró que "nosotros nunca estuvimos en el campamento".

Wilmar comentó que su meta actual es estabilizarse mientras encuentra la forma de entrar legalmente a Estados Unidos. No obstante, él y su familia decidieron no entrar a albergues, por lo que no cuentan con una Forma Migratoria Múltiple. Este documento da un permiso de 180 días para estar en México y otorga una CURP para que trabajen formalmente, reseñó el Heraldo de Juárez.

Por último reconoció que en Venezuela trabajó para Pdvsa y tenía trabajo estable, pero la Administración Maduro lo presionó para hacer "cosas indebidas". Ante esto, Wilmar decidió emigrar con familia para entrar a EEUU y tener nuevo empleo, con la esperanza que Maduro salga algún día.