Venezolanos siguen cruzando el Darién entre cadáveres, violaciones y robos : "Ha sido lo peor"

Cientos de migrantes venezolanos siguen cruzando la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, en donde viven “cosas muy feas” para llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades económicas.

Diana Medina, de tan solo 20 años, salió de la selva después de tres días de travesía. La joven se desplomó al llegar a la Quebrada del León, desde donde podrá abordar una canoa para llegar a la localidad panameña Bajo Chiquito.

“Horrible, horrible, ha sido lo peor. Me tuve que lanzar en un río (…) No sentía fondo, por eso fue que me desesperé, casi me lleva la corriente, fue horrible, fue horrible”, explicó la joven a la agencia EFE.

Medina dijo que en el Darién vieron “cosas muy feas”. “Vimos un (cadáver) que tenía un tiro aquí (en la frente), boca abajo, había otro en una carpa y había un hombre, una niña y… me imagino que era una familia”, añadió.

CADÁVERES Y ROBOS

Miles de migrantes se han cruzado con cadáveres durante su travesía por el Darién. Otros viven o presencian abusos sexuales, mientras que organizaciones criminales campan a sus anchas y roban a los caminantes.

“Las amenazas que usan, las armas, te da miedo. Uno dice ‘pierdo el dinero y ya veré’. Uno trata de esconderlo, lo más que pueda, pero ellos te amedrentan. Al ver dos, tres muertos, ya te da miedo”, expuso Jonathan, otro migrante.

El venezolano relató que durante escucha “ruidos” y pocos logran dormir en la selva. “Es sumamente difícil, mucha inseguridad. Tú acampas y escuchas bulla, han robado, han violado, y ahí en esas zonas no sabemos quiénes son. Para mí fue muy duro”, recordó.

El Servicio Nacional de Migración de Panamá precisó que este año han cruzado 70.000 personas la selva del Darién, cinco veces más que en el mismo periodo del año pasado. Para las autoridades, se trata de un aumento desproporcionado.

En 2022, 248.000 personas cruzaron el Darién, destacando unos 150.000 venezolanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 36 personas murieron en la selva, aunque se presume que la cifra puede ser aún mayor.