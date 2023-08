«Venezuela nos preparó para la guerra»: Los testimonios de los venezolanos en Hawái que han ayudado en medio de los graves incendios

Wilson Vera, venezolano que reside en Maui desde hace 3 años, contó cómo han sido los momentos de dolor que han vivido los habitantes de Hawái en medio de los fuertes incendios que azotan a la isla.

«Estoy en un parque que funciona de campamento donde hay mejor conectividad, han intentado mejorar las comunicaciones. Muchas personas que conozco resultaron afectadas, perdieron sus casas, perdieron todo. Gracias a Dios no perdieron sus vidas. Al principio no teníamos mucha información porque no teníamos internet. Nos enterábamos porque nos íbamos pasando los videos de cómo las personas escapaban de ahí», indicó a Román Lozinski en Éxitos.

Explicó que todos los hawaianos han estado unidos tratando de ayudar a sus propios hermanos. La ayuda extranjera no llegó hasta una semana después del incendio.

«Al día siguiente de la tragedia no sabíamos lo que había ocurrido, no teníamos comunicación, mucha gente desesperada buscando comida. Lo que hicimos fue abrir el restaurante con linternas en la frente», prosiguió.

«Siento que Venezuela nos preparó para la guerra. Con la gente haciendo cola empezamos a vender comida, al que no tenía dinero se la dábamos», acotó.

«Tres días después empezaron a llegar las donaciones al restaurante. Justo hoy hicimos sancocho porque teníamos demasiada yuca, plátanos, papas, carne, dijo Vera.

«Nosotros no hacemos sancocho en el restaurante, pero estamos usando todo lo que la gente nos trae. Nosotros los primeros dos días nos quedamos sin nada que vender, de ahí en adelante lo que la gente nos traía nosotros lo cocinábamos y ahí estamos dándole a la comunidad comida», concluyó.

FALLARON LAS ALARMAS EN LOS INCENDIOS

Nelson Vera Rubio, otro venezolano que reside en Maui desde hace 3 años, indicó que presumen que el incendio se originó tras el paso de un huracán que provocó la caída de aproximadamente 25 postes de electricidad, que con las líneas de alta tensión habrían generado chispas que fueron esparcidas y finalmente provocaron las llamas por lo árido de la vegetación en época de verano.

«Además, las comunicaciones y la luz también sufrieron la caída durante 5 días, pero las autoridades facilitaron un satélite que da conexión a un parque para que los habitantes puedan comunicarse y la luz fue restituida», añadió en una entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

Devastación por incendios en la isla de Maui Los incendios que han arrasado áreas residenciales en la isla Maui de Hawái (EE.UU.), captados por satélite. Se reportan víctimas fatales y heridos, mientras que miles de personas han sido evacuadas y ha habido cortes de energía en… pic.twitter.com/e3bpTOMmVu — #BoicotALosEspeculadores🛢️🇻🇪🇷🇺🛢️ (@williechirinos) August 11, 2023

Vera aseguró que «el día de inicio del incendio las autoridades establecieron un perímetro de resguardo en la zona en la que se desarrollaba, pero no se tenía información sobre el alcance de este; sin embargo, al subir de magnitud, las zonas cercanas a la ciudad de Lahaina, que fue quemada un 95%, fueron evacuadas, pero estábamos incomunicados y no sabíamos qué estaba pasando cuando empezaron los helicópteros con alarmas».

Resaltó que la isla se vio imposibilitada de recurrir a las alarmas habituales por la falta de electricidad y los helicópteros preparados para sobrevolar los incendios también quedaron inhabilitados por vientos de 120 millas producto del huracán.

«Mucha gente pudo evacuar sus casas o negocios, inclusive turistas, les tocó tirarse al mar para huir de las llamas, porque no pudieron salir por las carreteras. Muchas de las personas que murieron, no fue por las llamas, sino ahogados en el mar», finalizó.