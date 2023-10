VIDEO: Así fue el brutal ataque con el que Israel mató a otro comandante de Hamás

El Ejército de Israel informó este domingo que aniquilaron a Muetaz Eid, comandante de Seguridad Nacional del Distrito Sur de Hamás, lo que significaría la tercera muerte en dos días de importantes líderes de la organización terrorista.

A través de un comunicado, las fuerzas de seguridad israelíes informaron que siguen sus bombardeos «a gran escala» en la Franja de Gaza. Del mismo modo, dieron cuenta de más de 250 ataques contra objetivos de Hamás, lo cual dio como resultado la muerte de Eid.

El Ejército de Israel dijo que esto se logró gracias a la «precisa información de inteligencia».

Asimismo, aseveraron que los objetivos que ese país ataca «incluyen cuarteles militares de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Puestos de observación y varios sitios de lanzamiento de cohetes».

The Commander of the Hamas Southern Military District, Ma'taz Eid was reportedly Killed earlier today by an Israeli Airstrike on the Gaza Strip. pic.twitter.com/vKccQOEQ1G

— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2023