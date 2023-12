Video aterrador: Quedó atrapado con su carro dentro de tornado en EEUU y se salvó de milagro

Un joven de 25 años, llamado Cameron McNeil, quedó atrapado dentro de un tornado mientras manejaba por Tennessee, Estados Unidos. El video grabado desde el vehículo se viralizó y sorprendió a millones de internautas.

Los hechos ocurrieron el sábado, 9 de diciembre, en la ciudad de Clarksville. En las imágenes se puede apreciar que había una fuerte tormenta en la zona, pero la situación se agravó en cuestión de segundos.

Mientras McNeil manejaba su vehículo, comenzó un tornado justamente delante de él. Las fuertes ráfagas de viento lo arrastraron por decenas de metros, mientras que varios objetos contundentes golpeaban el carro.

Medios estadounidenses indicaron que el tornado tenía ráfagas de viento de 241 kilómetros por hora. Además, indicaron que viviendas y comercios cercanos a la carretera también sufrieron daños por la tormenta.

«En el video se puede ver transformadores explotando y mi parabrisas agrietado y cosas moviéndose por todas partes», explicó McNeil tras el aterrador momento.

Intense footage captured when a 25-year-old driver was caught inside a deadly tornado with 150 mph winds in Clarksville, Tennessee.

His dash-cam captured lightning, poles bending, and debris flying as his windshield cracked. He survived, but the storm "totally totaled" his car. pic.twitter.com/MNDts1Tocr

— AccuWeather (@accuweather) December 12, 2023