Video: Avioneta se precipitó a tierra, cayó en una autopista y explotó en llamas

Una avioneta se precipitó a tierra sobre una autopista de Carolina del Norte, Estados Unidos, donde posteriormente explotó en llamas ante la mirada atónita de los conductores.

En videos difundidos en las redes sociales se puede ver como arde la aeronave en medio de la vía, no obstante el siniestro no dejó víctimas mortales que lamentar, según reportaron las autoridades.

En la avioneta iban dos personas a bordo, las cuales escaparon con heridas graves, pero que no pusieron en peligro sus vidas, reseñó el New York Post.

El hecho, ocurrido este jueves, se produjo en la Interestatal 26 cerca del Aeropuerto Regional de Asheville alrededor de las 8:15 de la noche. Así lo informó la Administración Federal de Aviación.

La aeronave, un monomotor Diamond DA-40 se estrelló contra la mencionada autopista, donde una de sus alas chocó contra un camión con remolque.

Después de que el avión impactó contra las líneas eléctricas que cruzan la vía expresa, estalló en llamas, informó WLOS-TV , citando a la Patrulla de Caminos del Estado de Carolina del Norte.

Los dos ocupantes lograron salir de entre los escombros antes de que se produjera el incendio. Fueron trasladados a un hospital con heridas que no se consideraban mortales. Nadie más resultó herido, incluido el conductor del camión.

«¡May Day! ¡May Day! Estamos perdiendo toda la potencia del motor”, dijo el piloto de la aeronave por radio al control de tráfico aéreo minutos antes del siniestro, según LiveATC.net.

«Parece, sinceramente, que con nuestro mejor planeo probablemente no lo lograremos, así que si hay algo más cerca que pueda generar algo de flujo ascendente, háganoslo saber», agregó el piloto, quien luego logró reiniciar el motor de vuelo.

«Sin embargo, acabamos de escuchar una gran explosión, por lo que podemos perderlo nuevamente aquí», precisó antes de detallar que el avión tenía la mitad de potencia y se estaba llenando de humo.

“El avión está a unas cuatro millas del campo. Lograron volver a poner en marcha el motor. Están a media potencia. Dos almas a bordo, 30 galones de combustible”, indicó el controlador aéreo.

Poco después, el piloto informó por radio que tendría que aterrizar el avión en la concurrida interestatal.

«El avión está en tierra y los dos pasajeros lograron salir antes de que se incendiara», añadió entonces el controlador.

#WATCH : Plane makes forced landing on Interstate 26, Asheville fire officials confirm.

Multiple emergency crews are responding to a small Plane that has crashed on I-26 highway.#PlaneCrash #Asheville #NorthCarolina #BreakingNews #LatestNews #USA #US #UnitedStates… pic.twitter.com/qJk3zBD5wq

— upuknews (@upuknews1) December 15, 2023