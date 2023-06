VIDEO DE TERROR: Descuido casi termina en tragedia cuando niña intentó cruzar una carretera

Un accidente casi termina en tragedia cuando una niña de cuatro años intentó cruzar una carretera en Guarne, Colombia. La pequeña casi es arrollada por un camión y fue impactada por dos motocicletas.

De acuerdo a medios colombianos, el incidente ocurrió el miércoles en la vía Guarne-Aeropuerto. Además, indicaron que todo quedó grabado por una cámara de seguridad que estaba en la carretera.

En las imágenes se puede apreciar a la niña corriendo por la carretera después de que se soltó de los brazos de su madre. La pequeña iba directamente hacia un camión, pero primero la impactó una motocicleta y cayó al suelo.

#Antioquia | Milagro en el Oriente: una niña de cuatro años fue arrollada por dos motos y resultó ilesa. Le contamos lo que pasó ➡️ https://t.co/sTqLkoLfaI pic.twitter.com/i6AhG5nLDP — El Colombiano (@elcolombiano) June 16, 2023

Después, otra motocicleta la golpeó cuando ya estaba en el suelo. Por lo rápido que ocurrió todo, los motorizados no tuvieron capacidad de reacción para esquivar a la niña.

NIÑA RESULTÓ ILESA

Tras el incidente, la madre de la niña, de nacionalidad venezolana, corrió a recogerla. La mujer cargó a la pequeña y le limpió el rostro, dado que debe haber quedado impregnada en grava.

El Colombiano apuntó que la niña no sufrió lesiones por el impacto de las motocicletas. Sus fuentes indicaron que la mujer verificó que su hija no sufrió ninguna lesión, de manera que no la trasladó a algún centro de salud.

La Sección de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia aclaró que no tiene información sobre el accidente. Además, subrayó que no recibieron ningún reporte desde un centro asistencial respecto al incidente de la niña.

Igualmente, las autoridades exhortaron a los padres a estar atentos a sus hijos, dado que en un momento de desatención puede llegar a ocurrir una tragedia.