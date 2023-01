VIDEO: El error viral del presidente de Argentina cuando le preguntaron por Maduro... y nombró a Chávez

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confundió este lunes al fallecido mandatario venezolano, Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En medio de la polémica sobre la posible visita de Maduro a Buenos Aires, un periodista preguntó a Fernández al respecto. En tal sentido, el presidente argentino sostuvo que no tenía información sobre la inasistencia de “Chávez”.

“Yo no tengo ninguna noticia hasta acá de que el presidente Chávez no venga”, dijo Fernández, quien corrió rápidamente. “Perdón, el presidente Maduro no venga. Pero no sé qué hará”, agregó.

La declaración de Fernández se dio después de una reunión bilateral en la Casa Rosa con el presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva.

NO IRÁ A LA CELAC

El Palacio de Miraflores confirmó este lunes que Maduro no viajará a Buenos Aires para la VIII Asamblea de la Celac. Según el comunicado, hay un plan para “montar un show deplorable” en su contra.

“En las últimas horas, hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, expuso el comunicado.

La inasistencia de Maduro se dio después de que fueran convocadas protestas por parte de la comunidad migrante venezolana. Asimismo, sectores políticos se pronunciaron en contra de la visita del chavista, producto de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad.

Previamente, Alberto Fernández se manifestó a favor de la visita de Maduro. “La verdad es que la inquietud por la presencia del presidente de Venezuela y de Cuba es más una inquietud de los medios de comunicación que de los miembros de la Celac”, dijo.