VIDEO: El repudiable momento en el que Hamás golpeó a habitantes de Gaza para robarles la ayuda humanitaria

La autoridades de Israel compartieron este sábado un vídeo del repudiable momento en que miembros de Hamás golpearon a habitantes de Gaza para robarles la ayuda humanitaria que habían conseguido tras la facilitación de Jerusalén.

En el material en cuestión, se ve a los terroristas interceptar a un grupo de gazatíes cuando se movilizaban en el barrio Sakaiya. Asimismo, se observan a al menos cinco milicianos neutralizar a unos civiles de Gaza que viajaban en un vehículo humilde. Era una camioneta blanca, donde iban a bordo las provisiones.

Tras todo esto, los integrantes de Hamás golpearon a los gazatíes. Luego, emprendieron la huída, junto a los insumos, hacia una base terrorista.

Después del incidente, la vocera de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avihai Adrei, comentó: «Hamás impide que los civiles de Gaza reciban alimentos y suministros, desviándolos -en su lugar- para sus propias necesidades». «Los líderes de Hamas no se preocupan por la población civil de Gaza y la oprimen», agregó.

Hamas members beat civilians and steal the humanitarian aid they received from international organizations—facilitated by Israel.

Hamas puts its terrorist goals over Gazans' needs. pic.twitter.com/lFuaWU0bdx

— Israel Defense Forces (@IDF) December 9, 2023