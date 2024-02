VIDEO: Los dardos del presidente de Uruguay cuando le preguntaron sobre Venezuela

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, volvió a criticar severamente al chavismo en Venezuela y la forma en la que actúa.

«Venezuela es una dictadura. No hay elecciones libres», dijo durante una conversación con varios periodistas.

Además, rechazó la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, cuyo paradero se desconoce desde hace más de 50 horas.

«Hoy ustedes se enteraron de nuevo, otra persona detenida injustamente», acotó.

Lacalle Pou criticó también a los gobiernos que callan ante lo que está pasando en Venezuela.

«El que no lo quiere decir, por algo es. Si ladra, tiene cuatro patas y mueve la cola, si alguien me dice que no es un perro, por algo será», asentó.

De igual forma, ofreció detalles sobre el llamado que le hizo al embajador uruguayo en Venezuela Eber de Rosa, con quien se reunirá próximamente.

🇺🇾🇻🇪 | El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, critica firmemente al régimen de Venezuela y a Nicolás Maduro, señalando la evidencia de una dictadura, la falta de elecciones libres y destacando la detención injusta de opositores. pic.twitter.com/V2EAfrqYi7 — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 12, 2024

«Va a venir a contar, a relatar lo que está pasando en Venezuela que es muy complejo. Es los ojos nuestros en Venezuela y es bueno tenerlo de primera fuente. Yo cuando pasa algo en un país leo las cosas que pasan, me informo, pero sobre todo llamo al representante uruguayo para que me diga cómo se vive allí, qué es lo que está pasando allí y para que cuente la realidad cotidiana, que en este caso no es muy difícil de imaginar», concluyó.

La reunión entre Lacalle Pou y su embajador en Venezuela servirá para que el mandatario fije una posición sobre las elecciones presidenciales. El jefe de Estado ha adelantado lo que será su postura al respecto.

«Con la inhabilitación de María Corina Machado, que es la principal líder opositora, claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela», dijo el pasado 2 de febrero.