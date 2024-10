VIDEO: Madres propinaron brutal golpiza a una maestra en Argentina, habría maltratado a sus alumnos

Madres enfurecidas protagonizaron una violenta escena en Argentina, después que le propinaran una brutal golpiza a una maestra de inglés de sexto año, debido a que esta presuntamente había estado maltratando a sus alumnos en plenas clases.

Asimismo, las representantes también increparon a la directora del colegio donde sucedieron los hechos. Esto llevó a un paro de 24 horas en las instituciones del municipio de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

En un video difundido en X (Twitter), se ve el momento en que la docente recibe golpes y patadas. Incluso, una de las madres, con bebé en sus brazos, no se detuvo en su afán de darle una golpiza a la educadora. Asimismo, le destrozaron el celular a la mujer, identificada como Romina, de 32 años.

En el clip se escucha a una progenitora gritar: «¡Los chicos no se tocan, ¿entendiste?, pedazo de hija de p***». Asimismo, la arrinconaron, la lanzaron al piso y le pegaron. «¡Nadie los maltrata! ¡Son criaturas!», manifestaban.

De acuerdo a las autoridades policiales, también agredieron a la directora del colegio, identificada como Analía de 44 años.

🚨 BRUTAL GOLPIZA A UNA MAESTRA 📍Una docente de inglés fue salvajemente golpeada por un grupo de madres en la Escuela Primaria N° 17 "Maestras Argentinas" de la localidad de #MarcosPaz 👉🏻La docente es acusada por las madres golpeadoras,por supuestos maltratos hacia los niños pic.twitter.com/bRURUxcgFL — N3F Noticias 🏡🗣 (@n3fnoticias) October 10, 2024

¿QUÉ LE DECÍA LA MAESTRA A LOS ALUMNOS?

Posteriormente, una de las madres concedió una entrevista a medios locales. Contó que «hace un mes y medio, la escuela tiene a esta docente suplente en el curso de 6 C turno tarde. Noté que desde la primera clase que mi nena tuvo con ella vino frustrada»

«Un día me dijo que no quería ir los miércoles al colegio. Cuando le pregunté por qué, me dijo que la maestra se sienta al lado de ellos y les dice que no van a ser nadie en la vida», narró.

En ese orden de ideas, dijo que la directora sabía de la situación, pero prefirió hacer caso omiso, reseñó El Heraldo de México.

Cuando agentes policiales arribaron a la zona, las madres denunciaron que la profesora «agrede verbalmente» a sus hijos y que «la directora del establecimiento no hace nada».

A ambas las llevaron a la dependencia previo paso por un centro de salud para chequear sus lesiones.