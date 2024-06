VIDEO: Presencia de un tiburón en las costas causó pánico y el cierre de una playa en Gran Canarias

La presencia de un tiburón en las costas en Gran Canaria, España, causó pánico entre los bañistas y obligó al cierre de la playa de Melenara el sábado 15 de junio, por lo que la Policía Local de Telde realizó una pronta intervención en el sitio.

Tras la alerta por la aparición del escualo, de unos dos metros de longitud, las autoridades prohibieron inmediatamente el baño en las aguas. Esto generó preocupación en los asistentes dado que el lugar tiene una buena fama por su calidad y compromiso medioambiental.

Luego de los instantes de angustia, equipos de rescate se desplegaron en las costas. Usando motos de agua, intentaron dar con el gran pez. Sin embargo, dado que estaba cayendo la tarde, el tiburón se escabulló en el fondo, motivando así a que la playa permanezca cerrada y sin planes para una pronta reapertura.

«Tomamos todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los bañistas», relató un vocero de la policía local.

Videos difundidos en rede sociales mostraron al depredador acercarse a la orilla, mientras de fondo se escuchaban gritos. Por fortuna, no había nadie dentro del mar.

🇪🇦 | Cierran playa de Gran Canaria en España tras presencia de un tiburón cerca de la costa. pic.twitter.com/xp2waY4V4r — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2024

CANARIAS, LUGAR DE NUMEROS AVISTAMIENTOS DE TIBURONES

Los avistamientos de tiburones no son nada nuevo en las costas de Canarias. En 2023 se pudo observar a varios especímenes de la clase martillo, llamados así por su cabeza alargada a los lados en forma de esa herramienta.

Esta clase de tiburón puede medir hasta cinco metros. No obstante, pese a que se han registrado ataques de martillo, no representan una gran amenaza para el humano. La razón es que no entran en su menú. Aún así, en la Playa Patalavaca en Mogán se pudo ver en varias ocasiones a estos escualos el año pasado, por lo que el pánico igual hizo acto de presencia.