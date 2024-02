﻿ VIDEO: Sacan del fondo del lago Ranco el helicóptero donde falleció Sebastián Piñera

El helicóptero donde viajaba Sebastián Piñera, junto a otras tres personas, en el momento del siniestro que le costó la vida al exmandatario fue sacado del fondo del lago Ranco, donde se estrelló el pasado martes.

Los medios de comunicación, que cubrían las labores de rescate, grabaron el momento en el que la aeronave sale del agua.

La extracción se concretó a las 5:30 pm (hora local), ahora el helicóptero Robinson R44 será trasladado hasta Futrono, donde debe llegar alrededor de las 9 de la noche, según reseñó La Tercera. Desde allí se llevará en un camión hasta la sede de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde continuará la investigación.

Se espera que en lo que resta del sábado las autoridades den más detalles sobre el proceso de recuperación de la aeronave.

PIÑERA FALLECIÓ POR «ASFIXIA POR SUMERSIÓN»

El Servicio Médico Legal (SML) de Chile determinó la causa de muerte del exmandatario. Tras realizar la autopsia entregaron los resultados a los familiares de Piñera.

La autopsia demostró que el expresidente falleció a causa de “una asfixia por sumersión” luego que su helicóptero se hundió en el mencionado lago.

Por su parte, Fabio Valdés, uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera, ofreció detalles sobre el accidente.

“Sebastián, normalmente, hacía paseos en helicóptero por el lago Ranco a distintas amistades de por ahí. A mí siempre me convidaba, pero la verdad es que yo no me subía. Le tengo miedo al helicóptero. Y muchas veces le dije: ‘Sebastián, cuidado, esta cosita es peligrosa’. Pero él tenía mucha fe en sí mismo, tenía suerte, porque tuvo otros percances de los cuales salió ileso”, señaló.

Valdés contó que el viaje que debía hacer Piñera tan solo iba a durar siete minutos. Aunque estaba lloviznando, las nubes estaban altas y no había viento. Con estas condiciones a José Cox, quien también es piloto, no le pareció imprudente que Piñera volara de regreso a su casa.