VIDEO SENSIBLE: Falleció William Anders, astronauta del Apolo 8 y autor de la icónica foto ‘Earthrise’

El astronauta retirado William Anders, reconocido por ser parte de la tripulación del Apolo 8 y capturar la emblemática fotografía ‘Earthrise’, falleció trágicamente este viernes a los 90 años en un accidente aéreo en las islas San Juan, Washington.

Anders pilotaba una avioneta «antigua» en solitario cuando esta se desplomó en el agua, según confirmaron las autoridades. Un video difundido en redes sociales muestra el momento del impacto y una aparente explosión posterior.

Su hijo, el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Greg Anders, confirmó la triste noticia a The Associated Press, expresando la devastación de la familia y recordando a su padre como un gran piloto.

La NASA, a través de su administrador Bill Nelson, lamentó la pérdida de Anders y destacó su legado en la exploración espacial. «En 1968, durante el Apolo 8, Anders ofreció a la humanidad uno de los regalos más profundos que un astronauta puede dar. Viajó hasta el umbral de la Luna y nos ayudó a todos a ver algo más: nosotros mismos», expresó Nelson en un comunicado.

Anders, junto a Frank Borman y Jim Lovell, hizo historia en 1968 al convertirse en los primeros humanos en orbitar la Luna. Durante esa misión, Anders capturó la icónica fotografía ‘Earthrise’, que muestra la Tierra emergiendo sobre el horizonte lunar, una imagen que cambió la perspectiva de la humanidad sobre nuestro planeta.

