Video sensible: Mujer fue apuñalada más de 30 veces por su pareja en Argentina y quedó viva de milagro

Un hombre atacó a su pareja y le propinó más de 30 puñaladas en una pizzería de Buenos Aires, Argentina, y luego se intentó quitar la vida. Todo el suceso quedó grabado por una cámara de seguridad y sorprendió a los argentinos.

Los hechos se dieron en el barrio de Núñez en la noche del lunes. De acuerdo a medios locales, el hombre llegó hasta el local, en donde trabajaba su pareja, y comenzó a discutir en la calle, pero luego saltó el mostrador.

El hombre interceptó a su pareja cuando ella intentaba escapar. Luego sacó un cuchillo, tiró a la mujer contra el suelo y la estuvo apuñalando por 35 segundos, mientras que los compañeros de la víctima le lanzaban objetos para detenerlo.

A pesar de haber recibido más de 30 puñaladas, la mujer logró ponerse de pie y escapó de la pizzería. Luego el hombre, en lugar de huir del lugar, comenzó a caminar por el interior del establecimiento y hasta se tomó el tiempo de quitarse el suéter y el bolso.

HOMBRE SE APUÑALÓ

El hombre comenzó a discutir con los compañeros de trabajo de su pareja y luego se quedó se puso el cuchillo en el cuello. «Mi hija no me quiere, me voy a matar», dijo antes de clavarse el arma blanca.

Los testigos relataron que el hombre se clavó el cuchillo en el cuello en dos ocasiones. En cuestión de segundos, el agresor cayó al suelo por la gravedad de sus heridas. Lo atendió un policía local que estaba en la escena.

⚠️ ¡CUIDADO, IMÁGENES MUY SENSIBLES! FEMICIDA APUÑALÓ A SU EX PAREJA – El criminal apuñaló 29 veces a su ex pareja en una pizzería de Núñez. La mujer está viva de milagro y ese monstruo que también se auto lesionó fue detenido.



La víctima fue trasladada de emergencia hasta el hospital Pirovano. Aunque la mujer sufrió heridas en el cuello, la cara y en el costado de su cuerpo, los médicos confirmaron que su vida no corre peligro.

Por su parte, las autoridades llevaron al hombre al mismo centro de salud, en donde confirmaron que las heridas en el cuello eran superficiales. En tal sentido, le dieron de alta pocas horas después y lo trasladaron a la sede policial.