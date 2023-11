VIDEO SENSIBLE: Pandilleros asesinaron a adolescente de 17 años mientras defendía a un amigo en Las Vegas

15 jóvenes pandilleros acabaron con la vida de un adolescente de 17 años quien estaba defendiendo a un amigo al que acababan de robar en Las Vegas.

La víctima quedó identificada como Jonathan Lewis, de 17 años. De acuerdo con la versión ofrecida por su novia, minutos atrás los pandilleros habían robado y lanzado a un basurero a un amigo más pequeño de él.

Ante esta injusticia, Lewis decidió encararlos y reprocharles lo que habían hecho. No obstante, entre los 15 empezaron a golpearlo brutalmente. En un video difundido en redes sociales quedó evidenciada la agresividad de la paliza, mientras la víctima yacía en el suelo en posesión fetal, recibiendo golpes y patadas.

A pesar de que otros dos adolescentes intentan detener a los pandilleros, no logran evitar el homicidio. Las imágenes muestran que un tercer joven intenta detener la golpiza y empieza a pegarle a todos los pandilleros por la espalda. No obstante, cuando ellos se dan cuenta de su presencia, este no tiene más remedio que salir corriendo por su vida.

Aproximadamente a las 2 de la tarde, la Policía de Las Vegas encontró a Lewis agonizando en el suelo, con una profunda herida en la cabeza.

A black kid was brutally beaten to death last week by a group of white teens.

Just kidding, Jonathan Lewis was a white kid and his killers were black.

Don’t expect to see this on CNN.pic.twitter.com/4GPfNITQHq

— End Wokeness (@EndWokeness) November 12, 2023