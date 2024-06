VIDEO VIRAL: El angustioso momento que vivió una piloto de acrobacias cuando se abrió su cabina en pleno vuelo

Una piloto de Países Bajos compartió un video del angustioso momento que vivió cuando se abrió la cabina de la aeronave en pleno vuelo.

En el video se puede ver como la piloto logra despegar sin problemas con la cabina cerrada. Sin embargo, cuando comienza a maniobrar en el aire la misma se abre de manera repentina.

La protagonista del video, Narine Melkumjan, se encontró frente a un problema a considerar en lo que era apenas su segundo vuelo de entrenamiento de acrobacias. Lo peor del caso es que no contaba con gafas de aviación por lo que el viento le daba a toda velocidad en la cara.

«Como puedes ver en el video, fue una experiencia desafiante que podría haberse evitado si hubiera realizado una revisión visual adecuada antes de despegar. El pasador de bloqueo de la capota nunca había entrado en la posición de bloqueo y no lo noté durante mis comprobaciones», admitió la piloto.

«También cometí el error de ir al campo de entrenamiento justo después de recuperarme del COVID, sin darle tiempo suficiente a mi cuerpo para recuperar fuerzas por completo. Además, volar sin protección para los ojos hizo que el vuelo fuera aún más desafiante de lo que ya era», señaló.

Durante todo el recorrido, aseguró que fue una experiencia angustiosa, llena de ruido e incluso tenía dificultades para respirar. Por si fuera poco, debido al viento en sus ojos tenía la visión muy reducida.

🇳🇱 | IMPRESIONANTE La piloto holandesa Narine Melkumjan compartió el momento en que la cabina de su Extra 330LX se abrió repentinamente en pleno vuelo. A pesar del impacto del incidente, logró aterrizar la aeronave de manera segura. pic.twitter.com/YO254jqrD5 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 24, 2024

Al aterrizar, eran notables los daños que había sufrido. «Me tomó casi 28 horas recuperar completamente mi visión. Aerodinámicamente, he experimentado algunos desafíos de control y turbulencias. Probablemente la parte más difícil fue mantener el poder, cambiando así mi visión y respiración por energía cinética», declaró.

Asimismo, señaló que el video ocurrió hace dos años y lo compartió recientemente para que otros pilotos no cometan sus mismos errores.

«Lamento que me haya tomado tanto tiempo compartir este video. No es fácil exponer mis vulnerabilidades para que el mundo las vea. Sin embargo, me he dado cuenta de lo importante que es ser transparentes acerca de nuestras deficiencias y las lecciones que aprendemos a lo largo del camino. A todos mis compañeros pilotos: vuelen con seguridad», concluyó.