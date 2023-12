﻿ Video Viral: Monstruoso caimán fue capturado mientras deambulaba en centro comercial de Florida

Las capturaron encontraron este la semana pasada a un caimán cerca de un popular centro comercial de Florida, Estados Unidos. En las redes sociales se viralizó el video del gran reptil cuando lo trasladaban.

Los avistamientos de esta especie no son extraños en Florida y es común verlos merodeando cerca de urbanizaciones y comercios. Sin embargo, se trató de un caso excepcional, puesto que era un reptil de 12 pies de largo (3,6 metros).

Los visitantes del Coconut Point Mall, en el condado de Lee, fueron los primeros en ver a este enorme caimán. De inmediato llamaron a las autoridades y advirtieron que el reptil se desplazaba tranquilamente por la zona.

Agentes de la Oficina del Alguacil se dirigieron hasta el lugar y acordonaron el lugar. Mientras tanto, llamaron a personal especializado para capturar al caimán y llevarlo hasta una zona segura.

Miembros del Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) colaboraron con las autoridades locales. Así pues, consiguieron tranquilizar al caimán y lo inmovilizaron, pero fue una tarea sumamente difícil.

Las autoridades precisaron que se trata de un ejemplar de unas 600 libras (272 kilogramos). Por tanto, necesitaron a seis personas para atraparlo y cargarlo hasta una camioneta especial de la FWC.

The enormous reptile was seen in the vicinity of a shopping centre in Lee County.

Authorities relocated the 12-foot-long alligator for its own (and everyone one else's) safety, after it was spotted near shops.

