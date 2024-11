VIDEO VIRAL: Primer ministro de Japón se quedó dormido mientras votaban para su reelección

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, se ha vuelto viral en las últimas horas por quedarse dormido en la sesión parlamentaria en la que lo reeligieron.

Mientras se contaban los votos, las cámaras captaron a Ishiba con los ojos cerrados, lo que desencadenó una ola de comentarios en redes sociales. En cuestión de horas, el video se volvió viral en X (Twitter), y muchos de sus detractores aprovecharon para criticar que se durmiera en un momento tan crucial.

Ante la creciente atención mediática, Yoshimasa Hayashi, secretario jefe del gabinete y principal portavoz del gobierno, ofreció una rueda de prensa en la que explicó la situación. «El primer ministro ha estado trabajando hasta altas horas de la noche y entiendo que hoy estaba resfriado y tomando medicamentos para aliviar los síntomas», aseguró Hayashi.

«Aparte del resfriado, no tiene ningún problema de salud”, añadió, tratando de calmar la especulación sobre el estado físico de Ishiba.

Sin embargo, un miembro de la oposición, que prefirió permanecer en el anonimato, criticó la conducta del primer ministro y sugirió que podría interpretarse como una falta de respeto y compromiso con su deber.

«Si estaba realmente dormido, eso demuestra su marcada falta de atención», comentó el legislador, citado por Kyodo News.

Japanese social media was quick to point out that PM Shigeru Ishiba appeared to doze off during Monday’s vote in parliament for a new prime minister.

The reason? Cold medicine, said Chief Cabinet Secretary Hayashi, who’s seen in the video beside Ishiba, checking if he’s alright. pic.twitter.com/CY6PX864Vl

— Hanako Montgomery (@HanakoMontgome1) November 11, 2024