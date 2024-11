VIDEOS IMPACTANTES: Inusual nevada tiñó de blanco el desierto de Arabia Saudita por primera vez en la historia

Esta semana ocurrió un fenómeno inédito en el desierto de Al-Nafūd en Arabia Saudita cuando empezó a caer nieve por primera vez en una de las regiones más cálidas y áridas del mundo.

La tormenta sin precedentes trajo granizo y nieve, creando un paisaje invernal inesperado y capturando la atención mundial.

Las imágenes de las dunas cubiertas de blanco han inundado las redes sociales, mostrando un contraste inusual entre la nieve y las cálidas arenas del desierto.

PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA Chuva e granizo transformou uma região desértica na Arábia Saudita por neve. O evento foi responsável por retomar o fluxo em riachos nos vales da região. A neve no deserto de Al-Nafūd, na região de Al-Jawf contrasta com a paisagem desértica do local. pic.twitter.com/Zb9pXa0akY

El evento meteorológico fue desencadenado por un sistema de baja presión procedente del mar Arábigo, que llevó lluvias, tormentas de granizo y, finalmente, nieve a varias zonas de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos.

Los meteorólogos explican que la baja presión se desplazó hacia Omán, cargando la atmósfera de aire húmedo. Este aire, al combinarse con el calor del desierto, provocó tormentas eléctricas y una precipitación inusual, cubriendo de granizo y nieve las áreas desérticas, reseñó Infobae.

Um fenômeno natural está cobrindo algumas partes da Arábia Saudita e levando neve para as montanhas. Com ondas de frio, chuvas fortes e granizo, a região de Al-Jawf, no deserto de Al-Nafud, fez moradores irem às montanhas apreciarem a novidade climática. pic.twitter.com/VdeIWcRRk3

Este fenómeno, que transformó temporalmente el paisaje de Al-Jawf en un paraíso invernal, atrajo rápidamente a los residentes y turistas, quienes acudieron para ser testigos del evento único.

Fotos y videos del desierto nevado se volvieron virales, y el espectáculo no solo generó sorpresa, sino también una gran cantidad de preguntas entre internautas y curiosos.

Saudi Arabian desert becomes ‘winter wonderland’ for first time in history

It is the first time in history that the region of Al-Jawf, which lies at the northern edge of the Al-Nafūd desert, has experienced a snowfall pic.twitter.com/X5CpVIsfst

