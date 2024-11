Violencia en Ámsterdam: Propalestinos atacaron a hinchas de un equipo de fútbol de Israel, hubo más de 60 arrestados

Organismos de seguridad en Países Bajos arrestaron a 62 propalestinos en Ámsterdam luego de que emboscaran y atacaran a seguidores del club Maccabi Tel Aviv FC de Israel luego de un partido de la Europa League ante el Ajax.

En videos divulgados en redes sociales, se puede ver como la fanaticada del equipo de Israel tenía que correr en plena calle para resguardarse de sus agresores. No obstante, al menos cinco resultaron heridos luego de que los alcanzaran y le propinaran palizas.

También se puede visualizar como los violentos incendiaron una bandera de Israel mientras coreaban consignas como «Palestina libre».

⚡️Violent clashes erupt in Amsterdam! Moroccan migrants attack Maccabi Tel Aviv FC fans after match vs AFC Ajax. Reports of passport theft, beatings & mob violence. Social media divided: Some praise attacks as anti-Israeli, others condemn as xenophobic. pic.twitter.com/IlzHDJvX3Y

Muchos de los agresores cubrieron sus rostros para evitar que los identificaran.

Autoridades de Ámsterdam calificaron estos hechos violentos como una “explosión de violencia contra los hinchas israelíes”. Asimismo, aseguraron que los «alborotadores tenían un comportamiento antisemita y buscaron activamente a ciudadanos israelíes para atacarlos».

-Macabbi Tel Aviv FC and Israeli war criminals on the streets of Amsterdam. -Dutch authority should arrest the war criminals and their supporters should be in jail for life.#Israel #Maccabi #WarCriminals #GazaGenocide‌ #FreePalestine#Israel_Enemy_of_Humanity pic.twitter.com/M8OLgwJTG0

— M.Kemal Firik (@mekefe1) November 8, 2024