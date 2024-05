﻿ Viral: El desagradable video de político alemán que lamió una poceta de un baño público

El político alemán Martin Neumaier se convirtió en tendencia esta semana cuando se grabó lamiendo un urinario y una poceta en un baño público. Cuando el video se viralizó, argumentó que todo era parte de un «castigo».

Neumaier es el segundo en la lista de las elecciones municipales de Aalen, en el sur de Alemania. Medios europeos indicaron que no es la primera vez que graba videos de este tipo y siempre se le ha caracterizado por ser un político «excéntrico».

En el video, Neumaier dice que lamer los baños era parte de un «castigo», aunque no dio más detalles al respecto. Asimismo, el político tiene un rostro provocativo y mira fijamente a la cámara en varias ocasiones.

German politician Martin Neumaier filmed a video of him 𝒍𝒊𝒄𝒌𝒊𝒏𝒈 public toilets inside a railway station. He's an FDP candidate. pic.twitter.com/JzcvU2jsQ1

— End Wokeness (@EndWokeness) May 15, 2024