Viral: Se incendió torre de catedral de Notre Dame en Rouen, igual que en París en 2019

Un incendio se desató este jueves en la catedral de Notre Dame de Rouen, ubicada en la región de Normandía, al norte de Francia.

El fuego ocurrió en la parte más alta de la catedral, donde se encuentra una de las agujas más altas de Europa.

El edificio estaba en proceso de restauración desde 2015 y aún se desconocen la causa del incendio que fue controlado por los bomberos.

El alcalde de la ciudad, Nicolas Mayer-Rossignol, informó sobre el incendio en Notre Dame a través de Twitter.

El monumento fue evacuado rápidamente para permitir que los bomberos actuasen, sin que se reportaran víctimas.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la catedral de Notre Dame. Así facilitaron las tareas de extinción del fuego, reseñó El Mundo.

El incendio se inició alrededor del mediodía en la aguja, una de las más altas de Europa con 151 metros de altura, que estaba cubierta por una lona durante las obras de restauración.

BREAKING: The cathedral in Rouen, France is in flames.

It’s known for being one of the most spectacular gothic buildings.

I will keep you updated on any developments.pic.twitter.com/XS5i0pILZf

— PeterSweden (@PeterSweden7) July 11, 2024