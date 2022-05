Viruela de mono: El brote que tiene al mundo en vilo, se han detectado casos en Europa y EEUU

A pocas horas de confirmarse varios casos de viruela de mono en Portugal, España y Reino Unido, Estados Unidos detectó el primer contagio en lo que va de año.

Según el departamento de salud de Massachussets, el afectado es un hombre adulto que viajó recientemente a Canadá.

La organización lo sometió a los chequeos preliminares el pasado 17 de mayo. Posteriormente, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron públicamente que se trata de viruela, recogió EFE.

Massachusetts @MassDPH said a resident has tested positive for monkeypox, a rare but potentially serious viral illness. pic.twitter.com/vRoCrxbQ46

— Jessica Bartlett (@ByJessBartlett) May 18, 2022