Ya tiene fecha de reapertura: La Catedral de Notre Dame fue restaurada tras el gran incendio de 2019

El mundo quedó impactado cuando la catedral de Notre Dame, en París, quedó envuelta en llamas en abril de 2019. A cinco años de este gran incendio, las autoridades francesas revelaron imágenes del interior de la instalación restaurada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó este viernes el nuevo «resplandor» de la catedral parisina. En tan solo ocho días, Notre Dame volverá a abrir sus puertas para los turistas y feligreses.

The splendor of Notre Dame after 5 years of renovations following the 2019 fire.

Set to reopen in a few days on December 8, 2024. pic.twitter.com/811VymjMtd

— Massimo (@Rainmaker1973) November 29, 2024