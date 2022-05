EN VIDEO | Zelenski y su esposa Olena al fin juntos tras tres meses de invasión rusa a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su esposa, Olena Zelenska, finalmente se han reunido en la primera entrevista conjunta de la pareja desde que Rusia invadió su país

De acuerdo a lo precisado por la pareja durante la entrevista citada por medios internacionales, Olena huyó con sus hijos, Oleksandra y Kyrylo, de 17 y nueve años de edad, al comienzo de la guerra en Ucrania y se refugió en una parte no identificada del país. No salió de allí, ni se le miró públicamente, hasta este domingo 22 de mayo.

“Pero nada me separará de mi marido, ni siquiera la guerra”, afirmó Olena cuando se le preguntó si la ofensiva rusa le había arrebatado a su esposo.

“Estoy muy agradecido por esta ocasión, porque (esta entrevista) nos hace pasar tiempo juntos”, dijo la primera dama e inmediatamente se sumó el mandatario: “Sí, una cita en la televisión. Gracias”, de manera jocosa.

Olena, aprovechó la conversación, para recordar el día cuando comenzó el ataque de las fuerzas militares del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en febrero del presente año: "Recuerdo que me desperté por ruidos extraños del exterior, como probablemente todos lo hicieron", relató.

