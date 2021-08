"$1 por un tobo de agua": Caracas, una capital en crisis +TESTIMONIOS

No es secreto para nadie que millones de venezolanos no reciben agua potable en sus hogares de forma constante. Caracas, la capital del país no se ha quedado por fuera.

Durante un trabajo audiovisual realizado por Amnistía Internacional, habitantes de distintas zonas aseguran que es costoso y de baja calidad tener el servicio.

Una vecina de unos 75 años comentó que cuando logra llegarle el vital líquido, sucede en horas de la madruga, por lo que se hace más complicado.

Asimismo destacó que ha aprovechado la temporada de lluvias para lograr abastecerse.

"No duermo en la noche porque tengo que estar pendiente que llegue el agua. Recogemos para fregar y lavar pura agua de lluvia porque tenemos cuatro meses...", dijo Mercedes García, habitante del sector Dos Cerritos de la parroquia San José de Cotiza.

En tal sentido, hace un llamado a las autoridades competentes, ya que no tienen otra manera de resolver: pagar un alto costo a personas que se rebuscan en medio de la incómoda y miserable situación.

"Le pedimos al gobierno que haga algo...Tengo que pagar un dólar, un dólar por cada tobo", precisó.

LARGOS VIAJES PARA AGARRAR AGUA

Oswaldo Torrealba, habitante del mencionado sector al oeste caraqueño puntualizó que cuando llegan las cisternas por parte de la administración de Nicolás Maduro, ha muchas personas se les dificulta el acceso.

"La cisterna la paran allá arriba. Imagínate tú una persona que tenga que bajar un tobo de agua de 20 litros ¿cuántos viajes tiene que hacer?, relató mientras señalaba unas largas escaleras.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: NO ES CHOCOLATE: ASÍ LLEGA EL AGUA A VARIOS SECTORES DE LOS TEQUES +VIDEO

Sin duda alguna, la vulneración del derecho al agua en Caracas y en el resto del país cada día queda más en evidencia.

Hay que destacar que el material difundido por Amnistía Internacional se dio a conocer en el marco de la Semana Mundial del Agua 2021.

Millones de personas en Venezuela no reciben agua potable en sus hogares de forma continua. Para miles de personas es costoso y de baja calidad tener agua Testimonios sobre la vulneración del derecho al agua en Caracas en el marco de la Semana Mundial del Agua 2021 #WWWeek pic.twitter.com/X6jFzrMHqR — amnistia . org 🕯 (@amnistia) August 26, 2021