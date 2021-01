29 presos políticos mantienen tras las rejas en Carabobo

La cifra sigue siendo alarmante. Son 29 los presos políticos que mantienen tras las rejas en Carabobo sin que se haga justicia en ninguno de los casos, por el contrario, se aplican medidas que contribuyen con el retardo procesal.

En la lista se incluye a Antonio José Garbi, quien es el que tiene más tiempo bajo esa situación al ser detenido en 2015, tras implicarlo como el organizador de una protesta de 2014 en la que falleció un funcionario de la Guardia Nacional.

Ya son más de cinco años los que tiene en el Internado Judicial Carabobo, conocido como penal de Tocuyito, y no le han celebrado ninguna audiencia de juicio, lo que revela la gran irregularidad en este caso, según alertó el coordinador del Foro Penal en la entidad, Luis Armando Betancourt.

“No se le ha celebrado el juicio oral y público, el caso fue radicado al estado Aragua y no ha sido trasladado nunca para que le sea respetado el debido proceso que se le ha violado desde el principio”.

A esto se suman otras violaciones al sistema de justicia como la decisión del tribunal séptimo en funciones de juicio en Carabobo que interrumpió el proceso que se lleva en contra de los funcionarios implicados en el asesinato Leonardo González, en julio de 2017. “A pesar de que pasaron años llevando testigos y expertos el juicio debe empezar desde cero y se sacrifica la justicia”.

Betancourt señaló que las carencias en la alimentación de los privados de libertad en todos los centros de reclusión de Carabobo persisten. Son los familiares de los detenidos quienes deben suplir la responsabilidad del Estado al llevarles comida y hasta las medicinas que necesitan. “

Represión continuada

La represión no ha cesado en Venezuela, ha evolucionado. Así como la persecución hacia diferentes sectores como ocurrió a principios del año con los integrantes de Azul Positivo y el ataque en contra de VIPTV.

“Nada de esto ha terminado. La represión sigue, con mecanismos que van cambiando en el tiempo, pero es una política que ha sido instaurada con torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias”.

Betancourt relató que en Venezuela hay etapas de la represión. “Estamos en una de apaciguamiento, en la que parece que no pasa nada, pero acaba de pasar lo que no fue distinto a lo que pasó años atrás cuando cerraron El Carabobeño, con la diferencia de que esta vez la gente no salió en defensa del medio de comunicación por temor a ser detenido y reprimido, por no conocer sus derechos”.

Además, los números del Foro Penal indican que desde 2014 se registran 15 mil 674 detenciones arbitrarias en el país, de los que mil 250 corresponden a Carabobo. De esa cifra, 99% son civiles, 14% mujeres y 5% adolescentes.

El 2017 ha sido el año de mayor detenciones de este tipo con 15 mil 551 y actualmente hay tras las rejas 349 presos políticos en el país, siendo 29 de Carabobo. “Pero no hay que detenerse en ese número actual, sino en el grueso, porque se ha dado un efecto que hemos denominado de puerta giratoria en el que salen unos y entran otros”.

Por la virtualidad de la justicia

Las condiciones del Palacio de Justicia de Carabobo son deprimentes. No hay ningún tipo de mecanismo de bioseguridad que garantice la salud de sus trabajadores y todos los que deben acudir a sus instalaciones.

“La virtualidad no se está efectuando en los juicios penales, solo en causas los civiles de manera parcial, y en los casos de violencia contra la mujer y la familia, pero en el penal no se hace por falta de una política importante del TSJ realmente no les importa la justicia, el sistema, la salud de sus funcionarios, incluso de los propios imputados y abogados”.

La recomendación de Betancourt es que se migre a la virtualidad con el pleno cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, como se ha implementado en otros países durante la cuarentena para no paralizar la justicia y prevenir la COVID-19. “Nuestra exigencia es que se lleve a la virtualidad con celeridad y con organización y se deje a un lado la improvisación”.