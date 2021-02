A 29 años del "por ahora" que buscan convertir en "para siempre" y los peligros de la falta de alternabilidad en el poder

Era apenas un adolescente de 13 años la madrugada del 4 de febrero de 1992, fecha que marcó un antes y un después en lo que se conoce como "revolución bolivariana", cuando alertado por unas fuertes detonaciones me desperté entre la expectativa de saber lo que estaba ocurriendo y el saber si al día siguiente, cuando tenía un examen para el cual no estudié, habría o no actividades escolares.

Desde mi casa en el centro de Caracas, a media cuadra de la avenida Urdaneta y a 5 cuadras del Palacio Presidencial, se escuchaban las tanquetas y transportes militares que se dirigían hacia Miraflores con la intención de derrocar al jefe de Estado de ese entonces, Carlos Andrés Pérez, quien estaba en su segundo mandato.

No sería sino hasta pasada la una de la madrugada que supimos lo que significaba el ruido de los vehículos militares y las detonaciones, cuando Pérez habló en vivo por Venevisión, a donde llegó luego de escapar por los pasajes subterráneos con los que cuenta el palacio presidencial, y señaló que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en su contra, y que ya había hablado y recibido el apoyo de su par estadounidense, quien en ese momento era George Bush padre.

Al final la intentona golpista fracasó, como igual lo hizo un segundo movimiento insurreccional que se alzó el 27 de noviembre de ese mismo año, pero ya estaba sembrada la semilla de la "revolución", que llegó al poder en febrero de 1999, luego de que Hugo Chávez ganó las elecciones en diciembre del año anterior.

Allí empezó a fraguarse el cambio en el Estado que inició con una nueva Constitución, sancionada en ese mismo año 99, donde se alargaba el periodo presidencial de 5 a 6 años y permitía una reelección.

No obstante, el "por siempre" empezó a fijarse en las mentes del chavismo, empujadas por las ansías de poder de su líder político, quien a pesar de estar constitucionalmente autorizado para mandar hasta 2012, luego de ser reelegido en 2006, insistía en hablar de la permanencia de la "revolución bolivariana" hasta 2021.

Para lograrlo lanzó un referendo consultivo, en 2007, para modificar el texto constitucional y lograr la reelección continúa, solo para el presidente; sin embargo, los cambios a la Carta Magna incluían un giro hacía un "Estado comunal", que al final terminó inclinando la balanza para que triunfara el "No" ante la consulta de dichas modificaciones.

"Una victoria de mierda"

La victoria del "No" significó la primera derrota electoral de Hugo Chávez, quien esa misma noche salió a reconocer la derrota, no sin antes calificar el triunfo opositor como "una victoria de mierda".

Dos años después, a pesar de que la Constitución prohíbe someter a consulta dos veces el mismo tema, durante el mismo período constitucional, Chávez impulsó un nuevo referendo para solo someter a votación la reelección indefinida, con la diferencia en que esta vez era para todos los cargos de elección popular.

De esta manera, y con un descarado uso de las plataformas y recursos del Estado, triunfo el "Sí" y Chávez se aseguró la posibilidad de seguir postulándose más allá del 2012. Sin embargo el líder de la "revolución bolivariana" enfermó de cáncer y a pesar de no estar completamente recuperado de su enfermedad se enfrascó en una campaña presidencial épica contra Henrique Capriles Radonsky, a quien finalmente venció para asegurarse su continuidad constitucional al menos hasta 2019.

Pero como ya todos sabemos, Chávez murió en el primer trimestre de 2013 y Maduro, quien fue designado como delfín por el propio Chávez, en su última aparición pública, llegó al poder venciendo también a Capriles, en mayo de ese mismo año, luego de una polémica victoria por alrededor de 200 mil votos.

Allí empezó a acelerarse la debacle económica, pero nunca el deseo chavista de convertir el "por ahora" en "para siempre", que sigue vigente en cada acto oficialista del 4 de febrero, donde no deja de escucharse esa lapidaria frase, que hace temblar a más de uno porque atenta de por sí contra la democracia.

La necesidad de la alternabilidad en el poder

Venezuela vivió 40 años de alternabilidad democrática, que a pesar de la crisis generada por el bipartidismo reinante en el país durante esas décadas, daba la oportunidad de cambiar al partido gobernante cada 5 años. Incluso se prohibía expresamente la reelección continua y debían esperar al menos dos períodos constitucionales, luego de entregar el poder, para postularse nuevamente como candidatos.

Aunque no es perfecta, la democracia da una seguridad jurídica que no ofrecen otros sistemas políticos, por lo que asegurar la alternabilidad es algo fundamental en los países en los que se gozan de estas libertades; ya que si algo nos ha enseñado la historia es que los países donde no hay alternabilidad de poder terminan sucumbiendo a las pretensiones del gobernante de turno.

Bien lo decía El Libertador, Simón Bolívar, en una de sus discursos más célebres, dado en Angostura, cuando precisaba que "nada es tan peligroso como dejar largo tiempo el poder en un mismo ciudadano, porque se acostumbra a mandar. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía".

Razón tenía Bolívar en su pensamiento, sin sospechar que su ideología sería usada para manipular a la ciudadanía casi doscientos años después, pero sin tomar en cuenta sus sabias palabras, que ya advertían de los peligros de la falta de alternabilidad política.

Se ha perdido esta frase en los anales del chavismo, quienes toman a Bolívar como bandera, pero han decidido obviar uno de sus frases más célebres, simplemente porque choca con sus deseos de mantenerse en el poder.