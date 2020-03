Una compañera periodista venezolana, que estaba de vacaciones en Estados Unidos, ha quedado varada en Washington como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Tenía que regresarse este martes y está varada en casa de unos amigos de su esposo. Tiene un triple problema: el primero es salir de EEUU hacia Panamá, donde además están prohibidos los vuelos hacia Venezuela. El tercer problema es que en EEUU también se están declarando cuarentenas que la pueden dejar en condición de «arrimada» por un largo tiempo, con todo lo que eso implica.

«Me dieron la opción de regresarme por La Habana (los vuelos entre Cuba y Venezuela no están suspendidos), pero imagínate, si por mala suerte me quedo varada allá, ahí sí es verdad que no conozco a nadie», señala la periodista, cuyo nombre se omite a petición de ella misma. «Nos vinimos una semana a Estados Unidos, pero los acontecimientos (relacionados con el coronavirus) han evolucionado demasiado rápido».

Así como sucedió en China, luego en Italia, y ahora en España, Francia, Estados Unidos y toda Latinoamérica, los acontecimientos, en efecto, han evolucionado demasiado rápido. Nuestra colega no sabe cuántos venezolanos en EEUU están en la misma situación, intentando devolverse sin conseguirlo; y aunque Venezuela estaba virtualmente aislada del mundo, aún tenía tránsito aéreo internacional, con 17 vuelos que entraban a Maiquetía antes de la suspensión de tráfico con República Dominicana, Panamá, Europa y Colombia.

Por ejemplo, Juan Goncalves afirma que estaba en México y ha logrado llegar a Bogotá, pero ahora le preocupa el paso fronterizo, también cerrado «oficialmente», aunque desde el Táchira se afirma que las trochas están muy activas.

Hoy, según la página web aeropuertos.net, que hace balance del tráfico aéreo internacional hacia Venezuela, solo arribará un vuelo procedente de Buenos Aires; otro de San José de Costa Rica; otro de Quito; otro de la capital cubana; otro de Santiago de Chile; y se mantiene como programado uno de Panamá, para trasladar, seguramente, a las personas que han quedado rezagadas en el istmo luego de la suspensión de vuelos entre ambos países, y que ya provocó una crisis (afortunadamente resuelta) este domingo con un vuelo adicional de Copa Airlines. Además, según esta página, estará llegando un vuelo procedente de Medellín.

Entre las salidas, además de las de los vuelos que se mantienen, se encuentra un vuelo a Cancún de Conviasa, otro a Bogotá de Avior, otro a Guayaquil (el que llegó de Quito); otro a Punta Cana. Y eso es todo. Los vuelos a Dominicana y Colombia deben ser los últimos luego de que el domingo, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunciara la suspensión del tráfico aéreo con La Española. Igual se supone en el caso del vuelo de Medellín, luego de que la conexión con Colombia fuera suspendida por Nicolás Maduro el viernes.

¿Qué va a pasar con estos viajeros? A nuestra colega periodista le dijeron que tuviera calma, que estaban tratando de atender su caso y que no se fuera al aeropuerto a intentar presionar, porque «podían comenzar a establecer prioridades» para la transportación hacia Venezuela.

En Maiquetía, sin embargo, no hay una situación similar, nadie está intentando llegar al aeropuerto, que tiene aún menos flujo de personas que de costumbre. Aparentemente, e incluso en medio de la crisis, el turismo de salida sigue siendo mucho mayor que el receptivo, aunque el régimen de Maduro coloque publicidad para venir al país en Times Square de una Nueva York también en cuarentena.

Varadas en Valencia

Pero sí hay venezolanos intentando retornar a los países donde residen ahora, como María Algarra y su madre, varadas en el aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia. Nadie les da alguna respuesta para solucionar su retorno. «Hay varios residentes panameños, mexicanos y colombianos en la misma situación», señala la dama, quien agrega, con angustia, que «Panamá permite que entremos hasta hoy a las 11:59 pm porque somos residentes panameños. Mi hija y esposo están en Panamá, allá resido. Necesitamos volver».

Ambas están en el aeropuerto. «Nos dicen de todo y nada a la vez. Cancillería dice que es Copa, Copa dice que es el INAC, el INAC dice que es el Gobierno de Panamá, y el Gobierno de Panamá nos espera hasta hoy a las 11:59 pm y (nos dice) que veamos cómo llegar. Pero no hay salida de vuelos desde Venezuela», señala Mary, al borde de las lágrimas.

En resumidas cuentas, como en otros tantos aspectos, el régimen de Nicolás Maduro ha dejado a la gente entendiendo. Hace mucho tiempo que la revolución bolivariana hace todo lo posible, además, para que la gente no salga del país, por lo cual muchos venezolanos pueden estar varados, incluso, en Cúcuta, donde el sábado se vivieron escenas dantescas luego del cierre de la frontera entre ambos países.

En todo caso, los pocos extranjeros varados en Venezuela tendrán que hacer, como el resto de la población, la cuarentena. Muchos de ellos tendrán familiares venezolanos que los acogerán, porque es muy raro que algún extranjero venga al país sin siquiera un par de contactos.

Pueden ser también personas como David Uzal, el líder de la religión de los raelianos; el francés que, de forma extremadamente imprudente, se fue con fiebre a la marcha del chavismo del 10M y se amapuchó con los manifestantes. De su hospedaje ya se están encargando el hotel Eurobuilding y el Sebin.

Como es posible que: ante una pandemia mundial que afecta a todos los seres humanos, existan aún hombres y medios de comunicación que juegan a la manipulación politica y al terrorismo psicológico. Señores ésto es una lucha de todos los venezolanos. pic.twitter.com/ftgzCAXsPt — Freddy Bernal (@FreddyBernal) March 14, 2020

Probablemente la situación se irá resolviendo en los próximos días, porque si bien puede haber pocos venezolanos en el exterior varados en aeropuertos, hay miles y miles de ciudadanos de otras nacionalidades; un rompecabezas que paso por paso, y haciendo movimientos como el del caballo en el ajedrez, tiene que resolver cada aerolínea con cada viajero o grupo de viajeros.

Un caos que agravará, sin duda, la gran recesión mundial que quedará cuando el coronavirus (ojalá) pase a ser solo un mal recuerdo.