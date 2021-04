¿A media máquina? Así se desplegaron las alcabalas en Caracas (+video)

Durante este jueves las calles de Caracas mostraron experiencias distintas para los ciudadanos, a la hora de pasar por alcabalas.

Desde tempranas horas de la mañana, Caraota Digital recorrió diversas avenidas y calles de la capital del país. Llamó la atención la ausencia de los puntos de control, en lugares donde suelen estar ubicados, para la petición de salvoconducto a aquellos ciudadanos que laboran en los denominados sectores prioritarios.

Durante el trayecto, desde el oeste hacia el este, se pudo notar una afluencia -de moderada a alta- de vehículos. A través de diversos testimonios ante las cámaras, se pudo observar que tuvieron una experiencia dispar.

Tal es el caso de un motorizado que, en pleno movimiento, indicó que "no he visto alcabalas. ¡No hay alcabalas!".

Las alcabalas en Caracas, factor común en la cuarentena radical

A lo largo de estas últimas tres semanas, en las cuales fue decretada la modalidad de cuarentena radical, ha ido cambiando el índice de ciudadanos en las calles. En este sentido, cada vez ha sido mayor la afluencia de automóviles.

Retomando el tema de las alcabalas, los ciudadanos Anibal Viloria y Jesús Pineda han estado desplazándose desde muy temprano con sus carros particulares y así lo declararon a Caraota Digital. En ambos casos, atravesaron Caracas y no se toparon con ningún punto de control. Sin embargo, no fue igual para el ciudadano Freddy Cárdenas.

El señor Cárdenas señaló que, desde que inició su trayecto en San Antonio de Los Altos, observó a dos puestos de control instalados en la Carretera Panamericana sentido Caracas y "en el centro me conseguí con una pero me he metido por sitios que creo que no hay para que no me agarren", afirmó el ciudadano para evitar retrasos.