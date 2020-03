View this post on Instagram

Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) durante el encuentro “Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna” exhortó a las mujeres de Venezuela a tener seis hijos. . "A parir pues, a parir, todas las mujeres a parir seis hijos, que crezca la patria”, expresó Maduro, lo que desató duras críticas dada la grave hospitalaria y económica que enfrenta el país y dificulta el desarrollo de los niños y sus madres. . Video: Cortesía . . Ingresa a nuestro portal para más detalles 🌱 . #NicolasMaduro #Venezuela #Regimen #4Mar #CaraotaDigital