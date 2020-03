A puertas de los Hospitales Centinela pacientes esperan horas para ser atendidos (Vídeo desesperante)

El Ministerio de Salud de Venezuela designó 46 centros y hospitales centinela para atender los casos de la COVID-19, la enfermedad por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que se presenten en el país.

Entre ellos está el Hospital Universitario se Caracas. Este hospital como todos los dispuestos para atender a posibles infectados con el virus COVID-19 están siendo custodiados por la GBN y en algunos casos por la PNB. A penas a tres días de ser confirmados casos de este virus en nuestro país el sistema de salud, ya de por sí en deplorables condiciones, muestra no esta en capacidad de atender la magnitud de lo que representa esta pandemia y menos de contenerla.

A puertas de este hospital se encontraba Deisy Beltrán, ella nos relató como intento que le prestaran servicio hospitalario en tres diferentes hospitales sin éxito, en última instancia se dirigió al Universitario donde tampoco pudo ser atendida a pesar de indicar que desde hace unos días presenta los síntomas similares el virus y necesitaba ser atendida para mitigar los síntomas y descartar si está infectada o no. También nos comentó que en su edificio una señora de avanzada edad había llegado hace tres semanas de España.

En nuestro recorrido por tres diferentes hospitales centinelas la constante fue el colapso de las emergencias para atender pacientes con diferentes patologías ya que se les estaba dando prioridad a casos extremos con posibles contagios de Coronavirus y esto tiene copados todos los cupos en los recintos hospitalarios.

Médicos advierten que es necesaria la dotación se equipos de insumos de protección y bioseguridad para todo el personal de los centros de salud, al igual que el envío de medicamentos y la optimización de los espacios para la contención del coronavirus.

#17Mar | A puertas del hospital Universitario ciudadana relata que presenta síntomas similares a los del coronavirus y necesita ser atendida para descartar esta posibilidad. "No me pueden atender (…) no sé a dónde tengo que ir", indicó. | Reportó @rohernandezm_ pic.twitter.com/EI2UREaFCO

— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) March 17, 2020