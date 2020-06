La gasolina en el estado Táchira tendrá un nuevo plan de distribución desde este lunes 15 de junio, el cual se regirá por el terminal de la Tarjeta de Abastecimiento de Gasolina (TAG).

Así lo informó la vocera del gabinete de combustible impuesta por el régimen, Nellyver Lugo, en el programa radial "Reporte Bernal". Además, precisó que los terminales en 1 podrán llenar sus tanques desde este lunes; y que el proceso continuará los días siguientes con el número que vaya correspondiendo.

La funcionaria del régimen resaltó que este domingo 21 de junio no habrá atención subsidiada a todos los usuarios; y que se reanudará el próximo lunes 22 de junio, hasta llegar al jueves 25, en el que se atenderá al terminal en número 0.

Lugo manifestó que con este plan se inicia la atención a los usuarias "subsidiados parcialmente"; es decir, los que cancelarán la gasolina en 5.000 bolívares el litro.

Con respecto al horario, la dirigente política señaló que las estaciones de servicio abrirán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Sin embargo, Lugo afirmó que a las 2:00 de la tarde el equipo del gabinete de combustible evaluará el alcance de la gasolina y colocará un cono en la cola; como marca de que hasta allí se atenderá.

En materia de distribución de gasolina a precio internacional, 0,50 $, Lugo aseveró que se continuará atendiendo por el terminal de placa y que este lunes a las 5:00 a. m. se dará a conocer las estaciones de servicios activadas "para evitar colas y mafias".

Táchira: sin colas por gasolina

Freddy Bernal, el protector del Táchira designado por el régimen, afirmó este viernes que no permitirá que se realicen colas en las estaciones de servicio para surtir gasolina después de las 5:00 de la tarde en la entidad.

Durante su programa semanal, Bernal alegró que el Táchira es un estado fronterizo y que las reglas deben "ser diferentes".

«Vamos a ser muy estrictos con los horarios. Si decimos que después de las 5:00 p.m. no hay cola, no hay cola. No vamos a permitir las colas de 3 días. Eso se acabó aquí. En Táchira no se aplican las reglas 100 % como en el resto del país porque somos un estado de frontera", indicó.

Asimismo, aseguró que el Táchira es una entidad con un alto porcentaje de contrabando del combustible, por lo que se implementa el toque de queda.